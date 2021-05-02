ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika

ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI

02.05.2021 18:56

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, bir evde meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, bir evde meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda Terörle Mücadele polisi sevk edildi. Evde yapılan incelemede koltuk üzerinde 'torpil' yazan bir kutunun bulunması dikkati çekti.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Şenol Sarıhan, oğlu Emirhan Sarıhan ve Ferdi isimli arkadaşı, evde otururken bir patlama meydana geldi. Patlamada, Şenol Sarıhan ve Ferdi isimli arkadaşı ağır, Emirhan Sarıhan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. OLAYDAN YARIM SAAT ÖNCE 'BENİM FOTOĞRAFIMI ÇEK' DEMİŞ

Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Sarıhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, "Gel benim fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın" dediği öğrenildi. Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.

KOLTUKTAKİ TORPİL KUTUSU DİKKAT ÇEKTİ

Patlamanın etkisiyle pencere camları kırılan evde incelemede üzerinde 'torpil' yazan bir kutunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI
ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI

Bahçelievler Mahallesi, Terörle Mücadele, Adana Yüregir, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA BİR EVDE PATLAMA; 3 YARALI - Son Dakika


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