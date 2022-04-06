Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu

06.04.2022 08:08
Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, yaralı erkek ile kadın cesedi buldu.

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, yaralı erkek ile kadın cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.

Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu
Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu
Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu

YORUMLAR
500
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
08:31 Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu
08:28 Survivor All Star'da elenen isim belli oldu: Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etti
08:24 Arjantinli golcü Gonzalo Higuain futbolu bırakma kararı aldı!
08:21 ABD bugün başta Putin olmak üzere Rus hükümet yöneticilerine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak
08:17 Seçim Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de: Baraj yüzde 7'ye indi, ittifak sistemi değişti
08:12 Nisa bebeğin tutuklanan annesi: İlk çocuğuma da bakamamıştım! Ailemin bu çocuktan haberi yoktu
08:09 Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin'de yaşanan katliamlar hakkında konuştu: Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür
08:05 Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel fiyatlar
08:01 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 6 Nisan için hem sağanak hem de toz taşınımı uyarısı yaptı
07:49 Demet Evgar'ın bebeğine vereceği isim ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 08:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement