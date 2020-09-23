Adana'da bir evden 11 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Adana'da bir evden 11 kamyon çöp çıktı

Evin bahçe ve 2. kat balkonuna istiflenmiş çöpler, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde zabıta ve temizlik ekipleri tarafından 11 kamyon çöp çıkarıldı.

Yüreğir Yamaçlı Mahallesi 586 Sokakta ikamet eden Azize Başdinkçi'ye ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Yüreğir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin temizlenmesi için hemen harekete geçti. Bölgeye giden Yüreğir Belediyesi ekipleri, ev sahibiyle irtibata geçerek, evin temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Zabıta ve temizlik ekipleri evden yaklaşık 11 kamyon çöp çıkardı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evin bahçe ve 2. kat balkonuna istiflenmiş çöpler, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı.

Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, Yüreğir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince korona virüs riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi.