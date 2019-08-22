Son Dakika Haberleri: Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası
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Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası

1 saat önce

Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası, System.String[]

Adana'da bir eve kargo ile gönderilen maddenin "potasyum ferrosiyanür" olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki bir eve kargo ile gönderilen paketteki maddeden şüphelenenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Maddenin kimyasal içerikli "potasyum ferrosiyanür" olabilceği bilgisi üzerine eve Adana AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibi gönderildi.

Koruyucu kıyafetlerle çalışma yapan uzman ekip, paketteki maddeyi detaylı incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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