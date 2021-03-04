Adana'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eşi ve çocuğunun gözleri önünden bir kişiyi vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde oturan Ömer Çelebi (30), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen kişiler kapının açılmasıyla Çelebi'ye tabanca ile defalarca ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünden boynuna, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Çelebi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada, Özer Ö. ve Onur İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Özer Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Onur İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA