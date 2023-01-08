Öğrenciler evlerine dönünce içi boş el bombası buldular - Son Dakika
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Öğrenciler evlerine dönünce içi boş el bombası buldular

08.01.2023 21:35

Öğrenciler evlerine dönünce içi boş el bombası buldular Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesine 31 Aralık'tan bu ya eve gelmeyen öğrenciler yeni kiraladıkları evin bahçesinde iddiaya göre el bombası buldular.

Öğrenciler evlerine dönünce içi boş el bombası buldular

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesine 31 Aralık'tan bu ya eve gelmeyen öğrenciler yeni kiraladıkları evin bahçesinde iddiaya göre el bombası buldular. Polis ekiplerine haber veren gençler polis ekiplerinin incelemesi üzerine bombanın içi boş olduğu tespit edildi.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin yaşadığı evin bahçesinde öğrenciler tarafından peçete içerisine sarılmış bir cisim fark edildi. Öğrenciler yaklaştıklarında cismi bombaya benzettikleri için hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Kozan ilçe emniyet müdürü Ferdi Büyükatak ve amir Hüseyin Çimen olay yerinde bulurken, inceleme ekipleri ve asayiş ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana'dan gelen bomba imha ekipleri ilçede el bombasının bulunduğu bölgede incelemede bulundu. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlenirken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ev sahibinin bir süre önce eve 2 öğrenciye kiraladığı öğrencilerin 31 Aralık'tan bu yana eve daha yeni geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Aralık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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