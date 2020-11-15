Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı

15.11.2020 01:01

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır ağır yaraladı.

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde M.D. (26), aynı evde kaldığı aile dostu Y.S'yi (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, 15 bıçak darbesiyle Y.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Y.S'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı
Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı
Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı
Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika


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