Adana'da bir genç, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Adana'da bir genç, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kameralara yansıdı

12.07.2022 13:50

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir genç, kendisini rahatsız ettiği iddia edilen yaşlı bir adamı tekme tokat dövdü. Yaşanan dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasında iddiaya göre bir genç kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme ve tokatla dövmeye başladı. Arkadaşlarının genci durdurmak istemesine rağmen o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti.

ARKADAŞLARI UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ AMA DİNLEMEDİ

Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi. Ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu. Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca gence büyük bir tepki oluştu.

YORUMLAR
500
'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü 'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR 100'DE DEHŞET ANLARI HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİP KAÇIRDILAR
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir genç, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir genç, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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