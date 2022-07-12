Adana'da bir genç, kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme tokat dövdü! Dehşet anları kameralara yansıdı

Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylasında iddiaya göre bir genç kendisini rahatsız ettiği öne sürülen yaşlı adamı tekme ve tokatla dövmeye başladı. Arkadaşlarının genci durdurmak istemesine rağmen o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti.

ARKADAŞLARI UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ AMA DİNLEMEDİ

Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi. Ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu. Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca gence büyük bir tepki oluştu.