Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı - Son Dakika
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Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı

06.01.2023 11:04

Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen 23 yaşındaki Perihan Y., park halindeki bir otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek polisi 2 saat uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi. Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.

2 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi. "Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı. Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA
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Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir genç kız, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı - Son Dakika
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