İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi. "Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.

Kaynak: DHA

Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da bir genç kız, 'Beni zorla götürmeye çalışıyorlar' diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı - Son Dakika

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