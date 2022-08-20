Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu

20.08.2022 22:26

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu

ADANA - Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı kaplarken işçiler itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Irak'ta Şii kutsal mekanda göçük Irak'ta Şii kutsal mekanda göçük
Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, işçiler seferber oldu - Son Dakika
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