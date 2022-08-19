Adana'da sokak ortasında kavga saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Adana'da sokak ortasında kavga saniye saniye görüntülendi

19.08.2022 17:51
Adana'da sokak ortasında kavga saniye saniye görüntülendi

Adana'da bir grubun 2 kişiyi dövmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendiEdinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Adana'da bir grubun 2 kişiyi dövmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mavi Bulvar'da bir pastane çalışanları olduğu öne sürülen şahıslar, yoldan geçen motosikletli olduğu iddia edilen iki şahıs ile önce tartıştı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak taraflar bir türlü sakinleşmeyince Mavi Bulvar'da yol ortasında pastane çalışanı birçok kişi iki kişiye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yoldan geçen vatandaşların araya girmek istemesine rağmen iki genç dakikalarca dayak yedi. Bir süre sonra gençler araya giren vatandaşlar sayesinde dayak yemekten kurtuldu. Bu anlar vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sokak ortasında kavga saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sokak ortasında kavga saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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