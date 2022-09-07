Motosikletli gaspçılar, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli gaspçılar, operasyonla yakalandı

07.09.2022 10:10
Motosikletli gaspçılar, operasyonla yakalandı

ADANA'da bir günde 3 kişinin cep telefonunu gasbeden motosikletli Şahin S. (20) ile arkadaşı Halil İbrahim M. (18), düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADANA'da bir günde 3 kişinin cep telefonunu gasbeden motosikletli Şahin S. (20) ile arkadaşı Halil İbrahim M. (18), düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadelerinde cep telefonlarını satıp, parayı da aralarında paylaştıklarını söyleyen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta ilerlerken, telefonla konuşan Orhan O.'nun (28) arkasından motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, Orhan O.'nun elindeki cep telefonunu alıp kaçarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu olaydan birkaç saat sonra şüpheliler, sokakta yürüyen 2 kişinin cep telefonlarını da aynı yöntemle gasbetti. Mağdurlarının ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti kullanan kişinin Şahin S., gasp olaylarını gerçekleştirenin ise arkadaşı Halil İbrahim M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin mahalleden arkadaş oldukları, 'Hırsızlık', 'Yaralama' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda cep telefonları bulunamadı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde cep telefonlarını satıp, parayı da aralarında paylaştıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin S. ile Halil İbrahim M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı
Kaynak: DHA

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli gaspçılar, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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