Adana'da bir haftada 18 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 18'i uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Operasyonlarda 43 kilo 503 gram esrar, 2 kilo 637 gram bonzai, 54 gram eroin ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA
- Kaynak: İHA
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