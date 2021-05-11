Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 150 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 157 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 21 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 150 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 150 şüpheliden 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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