Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana 'da bir haftada 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti

İki yıl önce sulama kanalına düşüp, kurtulmayı başaran imam, bu kez de kanaldan iki can kurtardı