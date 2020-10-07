Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

07.10.2020 09:51

Adana'da bir haftada 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir haftada 5 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada kent merkezinde 5 bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli L.Y'yi (31) merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin bisikletleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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