Ekipler ayrıca 6 otomobil, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Denetimlerde, ruhsatsız 53 tabanca, 20 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 349 mermi ve 41 kartuş bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi - Son Dakika

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