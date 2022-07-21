Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi

21.07.2022 09:47
Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 11-18 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 53 tabanca, 20 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 349 mermi ve 41 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 6 otomobil, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 201 kişi de bu denetimlerde yakalandı, şüphelilerin 31'i tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi - Son Dakika

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