Adana'da bir haftada ruhsatsız 77 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 11-18 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 53 tabanca, 20 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 349 mermi ve 41 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 6 otomobil, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 201 kişi de bu denetimlerde yakalandı, şüphelilerin 31'i tutuklandı.
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