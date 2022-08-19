Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ADANA'da bir iş merkezinde dükkanı bulunan hırdavatçı Nurullah Bilben ile yanında çalışan Bilal Özmen (22), motosikletle gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özmen, hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Hırdavatçı Nurullah Bilben ile yanında çalışan Bilal Özmen'nin yanına motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri, Bilal Özmen'e tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla Özmen ile Bilben, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüzünü şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçtı. Esnafların durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özmen ile Bilben, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Özmen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)