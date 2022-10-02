Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu

Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahneyle ilgili sessizliğini bozdu

Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana 'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor

Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

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