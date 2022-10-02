Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu - Son Dakika
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Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu

02.10.2022 05:34

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, internet kafe olarak kullanılan iş yerindeki yangını söndürdü.

Hasar oluşan iş yerinde yapılan ilk incelemede, içeriye yanıcı cisim atılması sonrası patlama meydana geldiği ve yoğun duman çıktığı tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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