Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

7 saat önce

Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kabasal Mahallesi'nde çiçekçilik yapan Ahmet Sürmeli, aracıyla sipariş götürdüğü sırada galerici H.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada, Sürmeli ve H.A. birbirlerini darbetti. Vatandaşların ayırmasının ardından sürücüler, birbirlerinden şikayetçi olmayarak bölgeden ayrıldı.

İddiaya göre daha sonra H.A, F.P. ve İ.T'den Sürmeli'nin iş yerini kundaklamasını istedi. Akşam saatlerinde iş yerine giden ikiliden F.P, Sürmeli'nin iş yerine benzin dökerek yaktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği F.P. ve İ.T'yi evlerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, H.A'nın kundaklama için azmettirdiğini, kendilerine eşyalı dubleks ev kiralayacağını, ihtiyaçlarını karşılayacağını, sokakta kalmalarına gerek olmadığını söylediğini iddia etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A. ise iddiaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P. tutuklandı, İ.T. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti
Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]