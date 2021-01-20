Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı - Son Dakika

Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı

20.01.2021 01:13
Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı, System.String[]

Adana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.

Adana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darbedilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi
Trump veda konuşmasında Biden'a dua etti Trump veda konuşmasında Biden'a dua etti         
00:42
ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı         
23:57
Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü         
23:35
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı         
22:24
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı         
21:08
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 01:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei