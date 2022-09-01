Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı'nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini tespit etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24) kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, 112 Acil Çağrı, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü - Son Dakika

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