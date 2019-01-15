Son Dakika Haberleri: Adana'da Bir Kadın Otoparkta Ölü Bulundu

Adana'da Bir Kadın Otoparkta Ölü Bulundu

56 dakika önce

Adana'da bir kadın, merkez Sarıçam ilçesindeki apartmanın otoparkında ölü bulundu.

Adana'da Bir Kadın Otoparkta Ölü Bulundu, System.String[]
Adana'da bir kadın, merkez Sarıçam ilçesindeki apartmanın otoparkında ölü bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kadının Perihan Büyükbayram (44) olduğunu tespit etti.

Kadının otomobili ise olayın meydana geldiği yere yaklaşık 50 metre mesafede park halinde bulundu.

Büyükbayram'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi ve kardeşleri birbirlerine sarılarak ağladı.

Bu arada, Büyükbayram'ın o bölgede ikamet etmediği belirlendi. Yakınlarının da kadının orada ne için bulunduğunu bilmedikleri iddia edildi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:05 Kaynak: AA

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