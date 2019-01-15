Adana'da Bir Kadın Otoparkta Ölü Bulundu

Adana
'da bir kadın, merkez Sarıçam
ilçesindeki apartmanın otoparkında ölü bulundu. Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polis
ekipleri, yaptıkları araştırmada, kadının Perihan Büyükbayram (44) olduğunu tespit etti.
Kadının otomobili ise olayın meydana geldiği yere yaklaşık 50 metre mesafede park halinde bulundu.
Büyükbayram'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi ve kardeşleri birbirlerine sarılarak ağladı.
Bu arada, Büyükbayram'ın o bölgede ikamet etmediği belirlendi. Yakınlarının da kadının orada ne için bulunduğunu bilmedikleri iddia edildi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.