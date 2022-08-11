Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı

11.08.2022 09:53

Bu nasıl vicdan dedirtecek olay Adana'da yaşandı. Bir anne, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakarak, "Sizi 10 gün sonra alacağım" diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Polis arabasına binen 3 çocuğun gözyaşlarıysa görenlerin yüreğini dağladı. Kebapçıysa, kadının kendisine çocukları babalarının gelip alacağını söylediğini ancak ikisinin de telefonuna ulaşamadığını belirtti.

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan 3 çocuklarının velayeti, annelerine verildi.

Adana'da anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı

ESKİ ÇALIŞTIĞI KEBAPÇIYA GÖTÜRDÜ

Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise "Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu.

Adana'da anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı

DURUMU HEMEN POLİSE BİLDİRDİ

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

Adana'da anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı

ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI YÜREK SIZLATTI

Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı. Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Ben de en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Anneleri de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin'e gittim diyor ama tam bilmiyorum" diye konuştu.

Adana'da anneleri tarafından kebapçıya terk edilen 3 çocuğun gözyaşları yürek sızlattı
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Kaynak: İHA

Kıbrıs, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir kadın 3 evladını kebapçıya terk etti! Ortada kalan 3 çocuk hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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