Adana'da bir kişi bıçakla yaraladığı arkadaşının aracıyla kaçtı - Son Dakika
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Adana'da bir kişi bıçakla yaraladığı arkadaşının aracıyla kaçtı

31 dakika önce

Adana'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra ona ait otomobille olay yerinden kaçtı.

Adana'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra ona ait otomobille olay yerinden kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesinde otomobille gezen Mustafa K. ve Çağrı Ö. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K, aracı kullanan arkadaşını bıçakla bacaklarından yaraladı.

Çağrı Ö. araçtan inip çevreden yardım isterken, şüpheli anahtarı üzerinde olan otomobili alarak bölgeden uzaklaştı.

112 Acil Servis ekipleri Çağrı Ö'yü, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, arkadaşına ait otomobille olay yerinden kaçan zanlı Mustafa K'yı arama çalışması başlattı.

Adana'da bir kişi bıçakla yaraladığı arkadaşının aracıyla kaçtı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:53 Kaynak: AA
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