Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

12.05.2022 05:53

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir barın çıkışında Mehmet Yıldız ile arkadaşı olduğu belirtilen M.G arasında henüz belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, bıçakla Mehmet Yıldız'ı yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

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