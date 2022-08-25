Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı

25.08.2022 09:52
Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı

Adana'da bir kişi, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti.

Adana'da bir kişi, boş poşetle girdiği mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira para alan kişi, kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, boş poşetle mağazaya gelen bir kişi, tanesi 490 TL olan 6 kişilik kahve takımından 2 tanesini alarak poşete koydu. Daha sonra kasaya giden adam, "Bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik. İade etmek istiyoruz" dedi. Kasiyerler ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ise adam, sesini yükselterek çalışanlarla tartıştı. Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul etti. 980 TL'yi alan adam, daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gitti.

Gerçek görüntülerde ortaya çıktı

Bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kameralarını izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise güvenlik kameralarına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Bizim kafamızı karıştırdı"

Olay sırasında kasada bulunan Rabia Bıçkı, kahve fincanlarının olduğu yerde güvenlik kamerası olmadığını belirterek, "Boş poşetle mağazaya gelen kişi 2 takım fincanı poşete katıyor ve kasaya geliyor. Fincan takımlarının tanesi 490 lira. 2'si 980 lira yapıyor. Fincanları aldıktan sonra kasaya geliyor ve ürünü daha öncesinden almışçasına konuşarak ürünü iade etmek istedi. Bizde fiş olması gerektiğini söyledik. Ancak kendisi çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı. Bizde zor durumda kaldığımız ve diğer müşteriler rahatsız olmasın diye 980 lirayı verdik" diye konuştu.

Gerçeğin güvenlik kamerasında ortaya çıktığını belirten Bıçkı, "Güvenlik kameralarını izleyince poşetin boş olduğunu gördük. Ardından da polis ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Eğer biz fiş olmadan iade yapmıyoruz diyerek diretip, parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti. Kendisinden şikayetçi olduk, polis ekipleri de araştırma içerisinde. İnşallah tez zamanda bulunur" ifadelerini kullandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızın akılalmaz oyunu, çaldığı kahve takımını iade edip parasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement