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Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı - Son Dakika

Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı

03.02.2022 18:54

Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardıADANA Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca, dayısının katilini ihbar edene verecekleri...

Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı

ADANA Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca, dayısının katilini ihbar edene verecekleri para ödülünü 250 bin liradan 1 milyon liraya çıkardı.

Aladağ'ın Ceritler Mahallesinde 12 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca, ve yakınları katillerin bulunması için verdikleri mücadeleyi bırakmıyor. Delikoca, ilçeye astıkları afişte katili ihbar edene verecekleri 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardıklarını ve yeni afiş astıklarını söyledi.

Bayram Delikoca, katilin hala bulunamamasından dolayı acılarını dün gibi yaşadıklarını ifade ederek, "250 bin lira ödül verecektik 1 milyon TL vereceğiz. Yeter ki katili bulunsun. Alacağı yüzünden öldürüldü ormanda eli ayağı bağlı bulundu. Mutlaka bunu gören duyan bilen birileri var. Biz katilin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Acımız dinsin sorumlular hesap versin istiyoruz" dedi.

Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı
Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı
Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı

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Yusuf Bilir, Aladağ, Bayram, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bir kişi, dayısını öldüren şahsı ihbar edene vereceği 250 bin liralık ödülü 1 milyon liraya çıkardı - Son Dakika
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