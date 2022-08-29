Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı - Son Dakika
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Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı

29.08.2022 13:58
Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtı.

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşini eve dönmeye ikna edemeyince evi yakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2,5 aylık hamile Dilan U. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. (20) ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı. Bugün öğle saatlerinde cep telefonuyla Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa evi yakacağım" dedi. Dilan U. bir daha geri dönmeyeceğini söyleyince, Ömer S., balkondaki kanepeyi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir vatandaş da balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada apartmandan çıkan Ömer S., kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı - Son Dakika

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