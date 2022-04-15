Adana'da bir kişi elinden kayan 80 kilogramlık halterin göğsüne düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika

Adana'da salonda spor yapan kişi, elinden kayan halterin göğsüne düşmesi sonucu yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir spor salonuna giden Görkem İkiz (42), 13 Nisan'da antrenman yaptığı sırada yaklaşık 80 kilogramlık halteri elinden kaydırdı.

İkiz, halterin göğsüne düşmesi sonucu yaralanarak yere düştü.

Salondaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan İkiz'in, 5 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Tedavisi süren İkiz, AA muhabirine, göğüs antrenmanı yaptığı sırada halterin elinde eldiven olmasına rağmen kaydığını söyledi.

Daha önce bu tarz bir kaza yaşamadığını ifade eden İkiz, salonda antrenman yapanların dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Halterin İkiz'in elinden kayıp göğsüne düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.