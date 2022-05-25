Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı

25.05.2022 17:04

Adana'da kocası tarafından tabancayla yaralanan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kocası tarafından tabancayla yaralanan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda Ramazan E. ile eşi Elif E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan E, eşine ve eşinin arkadaşı Orhan K'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.

Yaralanan Elif E. ve Orhan K, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli Ramazan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı
Bir kişi karısını ve arkadaşını silahla yaraladı

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Kaynak: AA

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