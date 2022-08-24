Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Narlıca, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

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