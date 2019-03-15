Adana'da Bir Kişi Önce Darp Edildi Sonra Bıçaklandı
1 saat önce
Adana'da bir kişi önce darp edildi sonra bıçaklandıADANA - Adana'da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.
Adana
'da bir kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı
ADANA - Adana'da 2 kişi darp ettikleri bir kişiyi daha sonra bıçaklayarak yaraladı.
Olay, Sarıçam
İlçesi Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi Kozan Yolu
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah A. ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen 2 kişi önce Nurullah A.'yı darp ettiler sonrada boynundan bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Nurullah A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nurullah A.'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştiren 2 kişi ise kısa bir süre sonra Sarıçam Devriye Asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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