Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

17.08.2022 09:08
Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu

Adana'da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu.

Adana'da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken diğer kişi de kaçtığı sırada sırtından vuruldu.

Olay, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi selam vermek bahanesiyle Yusuf G. ve Ramazan S.'nin yanına geldi. Yanlarına yaklaştığı esnada kimliği belirlenemeyen şüpheli belinden tabancayı çıkartarak Yusuf G.'yi başından vurdu. Bu sırada Ramazan G. kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs, Ramazan G.'yi kaçtığı sırada sırtından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan başından vurulan Yusuf G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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