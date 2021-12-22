Adana'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan E.Y'nin özel bir araçla hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Bacağından yaralandığı tespit edilen E.Y'nin tedavinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.