Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

07.03.2022 17:12
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Anadolu Mahallesi Çukurova Sokak'ta yürüyen Ramazan Tutal, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tutal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tutal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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