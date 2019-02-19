Adana'da Bir Kişi Tabancayla Ayağından Vuruldu
46 dakika önce
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla ayağından yaralandı.
Adana
'nın merkez Çukurova
ilçesinde alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla ayağından yaralandı.
Çukurova'nın Türkmenbaşı
Bulvarı'nda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen K.K. ve S.A. arasında başlayan tartışmada K.K, tabanca ile açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.
K.K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Seyhan
Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA
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