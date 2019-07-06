Son Dakika Haberleri: Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu
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Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişi otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişi otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkisinde, 01 Y 7689 plakalı park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu ve araçtaki kurşun izlerini fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Ali Barış'ın (39) silahla vurulduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri de çevrede çok sayıda boş kovan buldu.
Barış'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:43 Kaynak: AA
Ilıca, Kozan, Adana, Güncel
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