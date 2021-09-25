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Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü - Son Dakika

Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü

25.09.2021 15:55
Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu duvar örerek ulaşıma kapattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu duvar örerek ulaşıma kapattı.

Onur Mahallesi'nde yaşayan Murat Kıran (50), evinin bitişiğindeki yola arazisinden geçtiğini ileri sürerek yaklaşık iki hafta önce duvar ördü. Kıran, duvarın üzerine izinsiz geçişleri engellemek için de kırık cam ve çiviler yerleştirdi.

Eşi Vildan Kıran, gazetecilere, 335 metrekare tapulu arazilerinin 200 metrekaresinde evlerinin bulunduğunu söyledi.

Arazilerinin 135 metrekaresinden ise yolun geçtiğini savunan Kıran, uyuşturucu ve alkol kullananların buraya gelmesi nedeniyle can güvenlikleri için duvar örerek önlem almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Duvardan komşularının rahatsız olduğunu ifade eden Kıran, "Yolun geçtiği arazinin bize ait olduğunu bazı komşularımız da biliyor. Belediye ile sorunumuzu çözemedik. Yolu kapatmamız nedeniyle polis ve zabıta ekiplerine şikayetler gidiyor. Bunun üzerine gelen ekipler elimizdeki belgelerle arazinin bizim olduğu anlaşılınca bir işlem yapmadan ayrılıyor. Duvarın kaldırılması için yıkım kararı gönderildi. Eşim de kararın iptali için mahkemeye başvurdu." diye konuştu.

Sokakta evi bulunan Hüseyin Saldüz ise kendisi gibi birçok komşusunun mağdur olduğunu aktardı.

Yolun diğer girişine pazartesi ve salı günleri semt pazarı kurulduğunu anlatan Saldüz, "Pazarın kurulduğu günler sokağımıza giriş çıkış tamamen kapanıyor. Belediyeye de durumu bildirdik ama şimdiye kadar bir sonuç elde edilemedi." dedi.

Nazime Saldüz de hastalık ve yangın gibi acil durumlarda sağlık veya itfaiye ekiplerinin araçlarıyla sokağa girmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Murat Kıran, Uyuşturucu, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yola duvar ördü - Son Dakika
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