Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim - Son Dakika
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Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim

17.08.2022 09:47
Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim

Adana'da Şeref Güngör adlı şahıs, yatalak yaşlı annesi Neriman Güngör'ü yastıkla boğarak öldürmesinin ardından kendi bileklerini de keserek intihar etmeye kalkıştı. Yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Şeref Güngör, annesini öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan Güngör, "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca anneme başka bir evde bakmaya başladım. Annem sürekli 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dedi.

13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında emekli Şeref Güngör (58), bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün (80) bakımını üstlendi. Olay günü sabah saatlerinde Güngör'ün üst kat komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Şeref Güngör, açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi.

ANNE ÖLÜ, OĞLU YARALI BULUNDU

Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör'ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör'ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan evladın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim

"ONU HUZURA ERDİRDİM"

Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti. Güngör, ifadesinde, "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp, bakmaya başladım. Annem sürekli, 'Ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin' diyordu. Olaydan birkaç gün önce de 'Eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Annem 'sen eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin, biz burada yanıyoruz' dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de, 'Sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum' dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim" dedi.

Annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan evladın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim

TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Öte yandan Güngör'ün bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü, antideprasan ilaç kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, 'Huzura erdirdim' dedi Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, 'Huzura erdirdim' dedi Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı
Kaynak: İHA

Seyhan, Mahkum, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yatalak yaşlı annesini yastıkla boğarak öldürüp intihara kalkışan adamın sözleri kan dondurdu: Onu huzura erdirdim - Son Dakika
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