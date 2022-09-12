Köpek yavrusunun tüfekle öldürülmesi güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerine göre av tüfeğiyle bir evin bahçesine doğru yönelen zanlı, bir kişi ile konuştuktan sonra yaklaştığı bahçede gördüğü köpeğe ateş edip uzaklaşıyor.

Adana 'da bir kişinin köpek yavrusunu av tüfeğiyle ateş ederek öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

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