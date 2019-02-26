Son Dakika Haberleri: Adana'da Bir Kişinin Öldüğü Bıçaklı Kavga

Adana'da Bir Kişinin Öldüğü Bıçaklı Kavga

39 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri cinayet suçundan, 2'si ise başka bir gasp olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Adana'da Bir Kişinin Öldüğü Bıçaklı Kavga, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri cinayet suçundan, 2'si ise başka bir gasp olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kozan Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Yücel Gültekin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili maktulün kuzenleri Cansu S. (26), Necla G. (24) ve K.S. (16) ile karşı gruptan Ali B. (23) ve Emre Ç'yi (29) gözaltına aldı.

Kavganın, Cansu S. ve Necla G'nin gece sokakta gezerken komşuları Ali B. ile tartışmaya başlaması üzerine çıktığı, bir süre sonra tarafların yakınlarının da kavgaya dahil olduğu ve bu sırada Yücel Gültekin'in bıçaklandığı öne sürüldü.

Bu arada, yapılan araştırmada Cansu S. ve Necla G'nin kavgadan bir süre önce otoyolda otostop yaparak durdurdukları tır sürücüsü H.K'yi gasbettiği iddiasıyla hakkında şikayet bulunduğu belirlendi.

Ayrıca, kadınların, "hırsızlık", "yağma", "polise mukavemet" ve "basit yaralama" gibi birçok olaydan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayda bıçağı kullandığı ileri sürülen Ali B. tutuklandı, Emre Ç. ve K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler Cansu S. ve Necla G. de haklarındaki "gasp" suçlamasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:43 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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