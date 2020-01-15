Adana'da bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı davası - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı davası

6 saat önce

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 2 yıldan müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı davası, System.String[]

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 2 yıldan müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan B, Mustafa K, Serkan Ö. ile tutuksuz sanıklar Hızır Ali Ş, Aziz D, müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali İbrahim D'nin gelmediği duruşmada tanık ve müşteki dinlendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutukluluğunun ve sanık Ali İbrahim D. hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde 29 Mart 2019'da Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer İmre yaşamını yitirmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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