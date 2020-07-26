Adana'da bir kişinin öldüğü "nişan bozma" kavgasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldüğü "nişan bozma" kavgasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Adana'daki "nişan bozma" kavgasında bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Adana'daki "nişan bozma" kavgasında bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak'ta üç gün önce Hüseyin Tunç'un (28) ayrıldığı nişanlısı B.N.A'nın (15) ailesiyle çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili B.N.A'nın ağabeyi M.E.A. (16), üvey babası Halil G. (34) ve akrabası Şerif K. (24) gözaltına alındı. Maktul Hüseyin Tunç'un kavgadan önce nişanlısı B.N.A. ile yakınlarının düğününe giderken etek boyunun kısa olduğunu söyleyerek tartıştığı, bunun üzerine üvey baba Halil G'nin nişanı bozduğu, ayrılık sonrası husumet yaşayan taraflardan Tunç'un, Halil G'nin akrabası İbrahim G'yi darbetmesiyle aralarında silahlı kavga çıktığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından M.E.A, üvey babası Halil G. ve akrabası Şerif K, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gülbahçesi Mahallesi'nde Hüseyin Tunç, 23 Temmuz'da ayrıldığı nişanlısı B.N.A'nın yakınlarıyla çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetmişti. Kavga sırasında olayla ilgisi bulunmayan Abdullah Ferit Ö. de yaralanmıştı. Olayın ardından gerginliğin sürmesi nedeniyle kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edilmişti. Çevrede önlem alan polis ekipleri, Halil G'nin ailesine ait evi tahliye etmişti.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:29

Kaynak: AA

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