Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davası - Son Dakika

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Bulvarı üzerinde 23 Mart 2018'de yolun karşısına geçmek isteyen Caner Apsanlı'ya (28) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan sürücü Mehmet I, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bilirkişi raporuna da yer verilen duruşmada, Apsanlı asli kusurlu, sürücü Mehmet I'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, ölen gencin yaya geçidini kullanmadığı, yolun her iki şeridini de yeterince kontrol etmeyip, akan trafiğe dikkatsizce girerek telaşlı hareketler sonucu dengesini kaybedip düşmesi sonucu hızla ve frensiz şekilde gelen aracın çarpmasına maruz kaldığı kaydedildi.

Sürücü Mehmet I, savunmasında suçlamayı kabul etmedi.

Çarptığı gencin alkollü olduğunu iddia eden sürücü Mehmet I, "Yolun bir tarafından bir tarafına, diğer tarafından diğer tarafına gidip geliyordu. Ben hareket halindeyken geldi ve bana vurdu. Ölen kişinin kafası benim aracımın tamponuna geldi. Suçsuzum." diyerek beraatini istedi.

Ölen gencin babası Necmi Apsanlı'nın avukatı ise Caner'in alkollü olmadığını savunarak, "Ölen karşıdan karşıya geçmek için refüje geliyor. Adımını attığı sırada sağ taraftan aracı görünce tereddüte düşüp geri dönüyor. Sanık da herhangi bir refleks göstermeden ona çarpıyor, herhangi bir fren mesafesi yoktur." dedi.



Mahkeme hakimi duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ertelerken, kaza anındaki güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın çift yönlü yolda karşıya geçmek istediği esnada refüjde yere düşmesi, daha sonra kalkıp yeniden karşıya geçmesi ve ardından geri dönmesiyle aracın çarpması, sürücü ve çevredekilerin yayanın yanına gitmesi yer alıyor.