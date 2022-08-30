Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol - Son Dakika
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Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol

30.08.2022 10:10
Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Adana'da bir kişinin öldürüldüğü olaya karıştığı önü sürülen 3 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da bir kişinin öldürüldüğü olaya karıştığı önü sürülen 3 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Evinden gezintiye çıkan Deniz Kutlu (24), sokakta yürüdüğü sırada husumetli olduğu Burhan Can (28) ve yanındaki Mehmet E. (23) ve Ramazan E. (20) ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl bir kavgada bacağından tabancayla vurulan Mehmet E., olaya karıştığını öne sürdüğü Kutlu ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Burhan Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu'yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Kutlu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı evi belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan Can, sorgusunda, "Deniz'in bana borcu vardı. Ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet E. ile Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete 1 tutuklama, 2 adli kontrol - Son Dakika

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