Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı

02.05.2022 09:48
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin otomobilde silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde 8 Nisan'da Savaş S'nin (22) öldürülmesiyle ilgili saldırıyı düzenlediği öne sürülen 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, zanlıların çalıntı bir otomobille saldırıyı düzenlediğini tespit etti.

Şüpheliler Volkan Zafer Y. (31), Mutlu B. (33), Beytullah Y. (26) ve Furkan Ç. (24) saklandıkları adreslere düzenlenen baskınlarla yakalandı.

Maktul Savaş S'nin olay sırasında yanında bulunduğu öğrenilen amcası Orhan S. ile zanlılardan Volkan Zafer Y. arasında husumet bulunduğu, Savaş S'nin de Volkan Zafer Y. ve arkadaşlarının amcasına yönelik saldırısı sırasında vurulduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Zafer Y, Mutlu B. ve Beytullah Y. tutuklandı, Furkan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 8 Nisan'da Savaş S, aracından indiği sırada silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, amcası Orhan S. tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
Bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 3 zanlısı tutuklandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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