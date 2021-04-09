Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 8 sanık hakkında müebbet talebiyle dava açıldı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7'si tutuklu biri firari 8 sanık hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde, geçen yıl 26 Aralık'ta Erhan Arıkoler'in öldürülmesiyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Biri firari 8 sanık için müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Maktulün eşi Derya Arıkoler'in ve sanıkların ifadelerine yer verilen iddianamede, cinayetin nasıl işlendiği anlatıldı.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.