Bir kişinin tabancayla öldürüldüğü cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Şubat'ta Yusuf Yosunkaya'nın (28), Yeni Mahalle'deki evinin önünde otomobiline bindiği sırada bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Yosunkaya'nın daha önce Ömer K. (23) ile kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu belirledi.

Olay yerine kiralık araçla gittiği belirlenen Ömer K'nin pusu kurarak Yosunkaya'yı vurduğu iddia edildi.

Kayınbabasının Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edilen şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı. Aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 22 Şubat'ta 01 AHT 055 plakalı aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya bir kişi tabancayla ateş edip kaçmıştı. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.