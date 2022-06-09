Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı

09.06.2022 15:54
Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı

Adana'da, bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili maktulün tutuklu iki oğlu ve bir yeğeni ile onların iki arkadaşına çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili maktulün tutuklu iki oğlu ve bir yeğeni ile onların iki arkadaşına çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, 17 Mart'ta Mustafa A'nın tüfekle öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan maktulün oğulları Kadir A. ve Kemal A. ile yeğeni E.Ö. ve sanıkların tutuksuz arkadaşları A.Y. ve M.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, iki kardeş hakkında "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö. hakkında "kasten öldürme"den müebbet, iki tutuksuz sanık hakkında da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olayla ilgili tutuklanan maktulün 17 yaşındaki oğlu M.A.A. hakkındaki soruşturmayı ise çocuk suçlarına bakan savcılık yürütecek.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mustafa A'nın eşiyle sorun yaşadığı ve çocuklarıyla da maddi anlaşmazlıkları bulunduğu anlatıldı.

Olay günü babalarıyla konuşmaya giden kardeşlerden Kadir A'nın çıkan tartışmada Mustafa A'yı tehdit ettiği, küçük kardeşi M.A.A'ya da "hadi indir" dediği belirtilen iddianamede, M.A.A'nın da ağabeyinin talimatı üzerine babasını tüfekle öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, tutuksuz sanıkların olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini sildikleri iddiasına da yer verildi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı - Son Dakika

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