Bir kişinin yaralandığı bardaki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin barda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda 2 Haziran'da C.G'nin tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde C.G, yanındaki kadınla konuştuğu sırada şüpheli arkasından gelerek tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçıyor.

Kurşunların isabet ettiği C.G, oturduğu yerden kalkmaya çalışırken yere düşüyor. Olaya şahit olan C.G'nin yanındaki kadın ve başka bir masada oturan müşteri büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu sırada başka bir kadın gelerek yaralıya ilk müdahalede bulunuyor.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı C.G'nin tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Merkez Seyhan ilçesindeki bir barda 2 Haziran'da C.G, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanmıştı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.